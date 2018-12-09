2018-12-09T13:35:24+03:00
Общество

У Казанского Кремля проходит митинг против строительства мусоросжигательного завода

По словам организаторов - пришли уже несколько сотен человек
Искандер ЯРУЛЛИН
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Первый митинг, который поводят в самом центре Казани.Первый митинг, который поводят в самом центре Казани.
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Митинг у стен Казанского кремля начался в час дня. Не смотря на холодную погоду пришли на него несколько сотен неравнодушных человек с плакатами и транспарантами. По словам организаторов - это первый митинг, который власти города разрешили повести в самом центре Казани.

В первые минуты митинговать пришли сотни человек, не смотря на погоду

В первые минуты митинговать пришли сотни человек, не смотря на погоду

На протяжении двух лет жители Осиновского поселения стараются не допустить строительство мусоросжигательного завода рядом с их домами. К инициативной группе присоединились неравнодушные люди со всей республики. Они предлагают вместо строительства завода, который нанесет вред окружающей среде и обесценит их дома на рынке недвижимости, различные альтернативные варианты переработки мусора.

- Власти не показывают отношение к этой проблеме, а суды проходят с нарушениями. Коме того, из всех органов, куда мы обращаемся - приходят отписки, - рассказала корреспонденту «КП-Казань» Вера Керпель - активист движения против строительства МСЗ.

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