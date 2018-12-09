2018-12-09T13:01:42+03:00
Общество

Эксгибиционист разгуливал по торговому центру в Казани

Служба охраны в его поступке ничего предосудительного не увидела
Александр ЧЕРНОВ
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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Вечером 8 декабря в одном из торговых центров в Ново-Савиновском районе, когда там больше всего посетителей, казанцы увидели необычную картину. Молодой парень в футболке и носках прошел через весь первый этаж, затем поднялся на эскалаторе на верх.

Сделать поступок незаметным, он явно не хотел. Передвигаясь по торговому центру в стиле боксера МакГрегора, он специально привлекал внимание. Он выкрикивал фразы: «Смотри сюда!», «Эй ты!» Удивленные посетители снимали происходящее на видео и даже аплодировали смельчаку. Поступок явно вызвал восторг у казанцев, не смотря на то что на ровне со всеми его видели дети.

Охрана торгового центра инцидент проигнорировала. На видео, выложенном в социальных сетях, видно как пожилой охранник глядя на выходку нудиста усмехается и дальше провожает его глазами.

Один их посетителей тоже решил выделиться – он подошел к эксгибиционисту и ударил его по лицу, после чего пнул и отпустил дальше. К молодому человеку тут же подбежала девушка, чтобы успокоить взбесившегося от вида голого мужчины друга.

Пользователи социальных сетей уверенны, что на такой поступок молодой человек согласился, потому что проспорил. Но есть и те, кто разглядели в нем душевнобольного жителя Приволжского района.

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