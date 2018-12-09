2018-12-09T11:28:49+03:00
Общество

В Казани открыли сказочный городок на Кремлевской набережной

Он будет работать до конца января
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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Самый длинный в Европе каток и более тридцати праздничных фотолокации официально открылись на Кремлёвской набережной. Сказочный городок в этом году вместил старые локации и несколько новых.

Для казанцев и гостей работает «Татарская деревенька», где поселились герои фольклорных сказок - водяная и дух леса, так же есть метеостанция и штаб Деда Мороза. Здесь же можно прокатиться на горках для сноутюбов и каруселях-бочках. В городке теперь работает театр и есть сцена, на которой эльфы проводят интерактивы для маленьких гостей.

В мастерской «Новогодняя почта» можно научиться делать ёлочные игрушки и нарядно оформлять открытки для Деда Мороза.

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

На следующей неделе на набережной откроется планетарий, где можно будет увидеть познавательные фильмы о планете и Вселенной.

Сказочный городок будет работать до 28 января. По выходным он открыт с 12:00 до 23:00, а в будни - с 16:00 до 22:00.

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