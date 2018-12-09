2018-12-09T11:28:49+03:00
Общество

В Казани открыли сказочный городок на Кремлевской набережной

Он будет работать до конца января
Искандер ЯРУЛЛИН
Поделиться:
Фото: СоцсетиФото: Соцсети
Изменить размер текста:

Самый длинный в Европе каток и более тридцати праздничных фотолокации официально открылись на Кремлёвской набережной. Сказочный городок в этом году вместил старые локации и несколько новых.

Для казанцев и гостей работает «Татарская деревенька», где поселились герои фольклорных сказок - водяная и дух леса, так же есть метеостанция и штаб Деда Мороза. Здесь же можно прокатиться на горках для сноутюбов и каруселях-бочках. В городке теперь работает театр и есть сцена, на которой эльфы проводят интерактивы для маленьких гостей.

В мастерской «Новогодняя почта» можно научиться делать ёлочные игрушки и нарядно оформлять открытки для Деда Мороза.

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

На следующей неделе на набережной откроется планетарий, где можно будет увидеть познавательные фильмы о планете и Вселенной.

Сказочный городок будет работать до 28 января. По выходным он открыт с 12:00 до 23:00, а в будни - с 16:00 до 22:00.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Марий Эл оператора котельной нашли мертвым в конвейере
На концерте в Чебоксарах нарушили авторские права групп Metallica и Linkin Park
В Нижнекамске в честь Нового года-2019 начал курсировать праздничный экскурсионный трамвай
Вам открытка! Не в Ватсапе, не в Фейсбуке, а в реале
Более чем на сутки отключат от воды ряд домов в Советском районе Казани
В Казани бывшие адвокат и полицейский следователь осуждены за взятку
На WorldSkills-2019 в Казань бесплатно приедут 70 тысяч школьников и студентов
Картину с автографом Киркорова продали в Казани за 50 тысяч рублей
Поленом по голове: в Чувашии женщину подозревают в гибели мужа
В Москве президент Татарстана обсудит проблему обманутых дольщиков
УНИКС на выезде обыграл "Скайлайнерс" и вышел в следующий раунд Кубка Европы с первого места
Отца из Украины, обвиненного в убийстве казанского нумизмата, хотят приговорить к пожизненному сроку
В Татарстане поймали подозреваемого в поджоге автомобиля
Первый полет в Казани бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М состоится до Нового года-2019
Исполком Набережных Челнов потратит 23 миллиона рублей на разработку генплана города
В Казани у пенсионерки из квартиры украли старинные часы, картину и марки на 300 тысяч рублей
Глава Чувашии уволил официального представителя республики при Президенте России
За последние сутки с улиц Казани вывезли более 3 тысяч тонн снега
"Он постоянно ворчит и ворчит": Данис Зарпиов рассказал о недостатках Сергея Мозякина
В Набережных Челнах в раздевалке спорткомплекса умер мужчина
"Ак Барс" вел 3:1 после двух периодов, но умудрился проиграть "Металлургу"
Находят корм под снегом и очень выносливые: официально зарегистрирована татарская порода лошадей