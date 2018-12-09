2018-12-09T10:31:15+03:00
Происшествия

В Татарстане мужчина сорвался в шахту лифта

От полученных травм он скончался
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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34-летний житель Нижнекамска производил ремонтные работы в шахте лифта многоквартирного дома по адресу проспект Мира, дом 14. Он был подсобным рабочим и трудился на подрядную организацию.

Коллеги мужчины услышали подозрительные звуки и поспешили узнать в чем дело - к их приходу – шахта лифта была открыта на уровне третьего этажа. Мужчина лежал на первом этаже в крови лицом вниз и не подавал признаков жизни. Прибывшие медики зафиксировали смерть от множественных травм.

Погибший был подсобным рабочим. Субподрядная организация, в которой он трудился, производила ремонт лифтов. Сейчас проходит проверка по факту гибели рабочего.

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