2018-12-09T08:34:48+03:00
Происшествия

В Татарстане лихач в снегопад вылетел на встречку и врезался в иномарку, есть погибший

В результате ДТП пострадали четыре человека
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
На месте столкновения работали медикиНа месте столкновения работали медикиФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Авария с участием двух автомобилей - отечественной "Лады Гранта" и иномарки "Опель Астра", произошла в субботу, 8 декабря в 22.50 на 112 километре автодороги "ЧистопольАксубаевоНурлат". По предварительным данным, 54-летний мужчина, управлявший отечественной легкоушкой, превысил безопасную скорость в снегопад, и вылетел на встречку. Там его автомобиль лоб в лоб столкнулся с "Опель Астрой". Иномаркой управлял 47-летний татарстанец.

В результате столкновения смертельный травмы получил 36-летний пассажир "Лады Гранты". Мужчина скончался на месте ДТП.

- Травмы различной степени тяжести получили оба водителя и пассажиры обеих автомашин, - рассказали в МВД Татарстана. - 49-летнюю супругу водителя "Лады Гранта" и 40-летнюю пассажирку иномарки отправили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет установлены причины и обстоятельства произошедшего.

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани автомобиль цепями приковали к дереву, чтобы его не увезли на эвакуаторе
У Казанского Кремля проходит митинг против строительства мусоросжигательного завода
Эксгибиционист разгуливал по торговому центру в Казани
В Казани открыли сказочный городок на Кремлевской набережной
В Татарстане мужчина сорвался в шахту лифта
Сотни девушек в бикини соберутся в казанском торговом центре
В агропромышленный комплекс Татарстана за 5 лет было инвестировано 253 миллиарда рублей
В Казани произошел пожар в гаражном боксе на улице Седова
Казанскую соборную мечеть могут построить на месте парка аттракционов
В Казани встретили жителя Лаишево, который принял участие на приеме Путина в честь Дня Героев Отечества
В Татарстане в массовой аварии на трассе погибли два человека
Новобранцы Преображенского полка из Татарстана приняли присягу
В Татарстане сотрудники ГИБДД спасли мужчину, который замерзал на остановке
В Казани представят спектакль, где главные роли сыграют люди с ограниченными возможностями здоровья
«Не взрослейте, это ловушка!» - в Казани проходит необычная выставка
Глава Минпромторга России обещал поддержать признанный несостоятельным татарстанский «КЗСК-Силикон»
10 декабря в Казани откроют монумент Герою России Марату Ахметшину, погибшему в Сирии
Под Казанью откроется лыжная база за 12 миллионов рублей
Казанцам бесплатно покажут венгерское кино
Олимпийские чемпионы Карелин и Попов выберут самую спортивную коррекционную школу Татарстана
Премьер-министр Татарстана о сотрудничестве с Чехией: нужно придать новый импульс
В Татарстане только после вмешательства прокуратуры аграриям выплатили долг по зарплате на 9,5 миллионов рублей
В Чувашии охранника убившего в своей будке избранницу приговорили к 9 годам колонии
На Ямале спасатели заканчивают поиски пенсионера-путешественника из Татарстана
В нем стыдно принимать гостей: Глава Чувашии осмотрел аэропорт Чебоксар