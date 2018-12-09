В Татарстане лихач в снегопад вылетел на встречку и врезался в иномарку, есть погибший

9 Дек. 08:34 2018-12-09T08:34:48+03:00

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Авария с участием двух автомобилей - отечественной "Лады Гранта" и иномарки "Опель Астра", произошла в субботу, 8 декабря в 22.50 на 112 километре автодороги "Чистополь – Аксубаево – Нурлат". По предварительным данным, 54-летний мужчина, управлявший отечественной легкоушкой, превысил безопасную скорость в снегопад, и вылетел на встречку. Там его автомобиль лоб в лоб столкнулся с "Опель Астрой". Иномаркой управлял 47-летний татарстанец.

В результате столкновения смертельный травмы получил 36-летний пассажир "Лады Гранты". Мужчина скончался на месте ДТП.

- Травмы различной степени тяжести получили оба водителя и пассажиры обеих автомашин, - рассказали в МВД Татарстана. - 49-летнюю супругу водителя "Лады Гранта" и 40-летнюю пассажирку иномарки отправили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет установлены причины и обстоятельства произошедшего.