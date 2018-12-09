2018-12-09T08:34:48+03:00
Происшествия

В Татарстане лихач в снегопад вылетел на встречку и врезался в иномарку, есть погибший

В результате ДТП пострадали четыре человека
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
На месте столкновения работали медикиНа месте столкновения работали медикиФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Авария с участием двух автомобилей - отечественной "Лады Гранта" и иномарки "Опель Астра", произошла в субботу, 8 декабря в 22.50 на 112 километре автодороги "ЧистопольАксубаевоНурлат". По предварительным данным, 54-летний мужчина, управлявший отечественной легкоушкой, превысил безопасную скорость в снегопад, и вылетел на встречку. Там его автомобиль лоб в лоб столкнулся с "Опель Астрой". Иномаркой управлял 47-летний татарстанец.

В результате столкновения смертельный травмы получил 36-летний пассажир "Лады Гранты". Мужчина скончался на месте ДТП.

- Травмы различной степени тяжести получили оба водителя и пассажиры обеих автомашин, - рассказали в МВД Татарстана. - 49-летнюю супругу водителя "Лады Гранта" и 40-летнюю пассажирку иномарки отправили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет установлены причины и обстоятельства произошедшего.

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Марий Эл оператора котельной нашли мертвым в конвейере
На концерте в Чебоксарах нарушили авторские права групп Metallica и Linkin Park
В Нижнекамске в честь Нового года-2019 начал курсировать праздничный экскурсионный трамвай
Вам открытка! Не в Ватсапе, не в Фейсбуке, а в реале
Более чем на сутки отключат от воды ряд домов в Советском районе Казани
В Казани бывшие адвокат и полицейский следователь осуждены за взятку
На WorldSkills-2019 в Казань бесплатно приедут 70 тысяч школьников и студентов
Картину с автографом Киркорова продали в Казани за 50 тысяч рублей
Поленом по голове: в Чувашии женщину подозревают в гибели мужа
В Москве президент Татарстана обсудит проблему обманутых дольщиков
УНИКС на выезде обыграл "Скайлайнерс" и вышел в следующий раунд Кубка Европы с первого места
Отца из Украины, обвиненного в убийстве казанского нумизмата, хотят приговорить к пожизненному сроку
В Татарстане поймали подозреваемого в поджоге автомобиля
Первый полет в Казани бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М состоится до Нового года-2019
Исполком Набережных Челнов потратит 23 миллиона рублей на разработку генплана города
В Казани у пенсионерки из квартиры украли старинные часы, картину и марки на 300 тысяч рублей
Глава Чувашии уволил официального представителя республики при Президенте России
За последние сутки с улиц Казани вывезли более 3 тысяч тонн снега
"Он постоянно ворчит и ворчит": Данис Зарпиов рассказал о недостатках Сергея Мозякина
В Набережных Челнах в раздевалке спорткомплекса умер мужчина
"Ак Барс" вел 3:1 после двух периодов, но умудрился проиграть "Металлургу"
Находят корм под снегом и очень выносливые: официально зарегистрирована татарская порода лошадей