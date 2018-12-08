2018-12-08T14:11:32+03:00
Общество

Казанскую соборную мечеть могут построить на месте парка аттракционов

Есть еще два варианта ее будущего расположения: парк Тысячелетия и площадь обанкротившейся фабрики "Спартак"
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В столице Татарстана до сих пор решают, где начать строительство казанской соборной мечети. На данный момент есть три варианта: территория парка аттракционов "Кырлай", парк Тысячелетия на берегу озера Кабан и площадь обанкротившейся фабрики "Спартак".

Известно, что вместимость новой мечети составит порядка 10 тысяч человек. Об этом сообщает ДУМ РТ.

В случае, выбор территории для строительства все-таки упадет на парк аттракционов, сооружение займет место детских аттракционов, но максимально сохранит зеленую зону.

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