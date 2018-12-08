Казанскую соборную мечеть могут построить на месте парка аттракционов
Есть еще два варианта ее будущего расположения: парк Тысячелетия и площадь обанкротившейся фабрики "Спартак"
Фото: pixabay.com
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В столице Татарстана до сих пор решают, где начать строительство казанской соборной мечети. На данный момент есть три варианта: территория парка аттракционов "Кырлай", парк Тысячелетия на берегу озера Кабан и площадь обанкротившейся фабрики "Спартак".
Известно, что вместимость новой мечети составит порядка 10 тысяч человек. Об этом сообщает ДУМ РТ.
В случае, выбор территории для строительства все-таки упадет на парк аттракционов, сооружение займет место детских аттракционов, но максимально сохранит зеленую зону.