8 Дек. 13:22 2018-12-09T08:21:14+03:00

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В субботу, 8 декабря, на железнодорожном вокзале в Казани встретили Героя Советского Союза, почетного жителя Лаишево и Лаишевского района Бориса Кузнецова и его жену Альфию. Они приняли участие в торжественном приеме президента России Владимира Путина в честь Дня Героев Отечества.

На вокзале присутствовали руководитель аппарата Совета Лаишевского района Ильнар Хантимеров, начальник отдела социальной защиты Елена Сюнина, юнармейца и кадеты из школ Казани.

Кузнецов передал всем Героев Отечества поздравление от Владимира Путина и отметил, что глава государства очень гордится ими.

Всего в Екатерининский зал Московского Кремля были приглашены порядка 300 человек, которые являются примером мужества и доблести.