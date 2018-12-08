2018-12-08T11:47:35+03:00
Происшествия

В Татарстане в массовой аварии на трассе погибли два человека

По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель "БМВ", который выехал на встречную полосу
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
ДТП произошло на 174 киллометре трассы Казань-Оренбург вечером в пятницу, 7 декабряДТП произошло на 174 киллометре трассы Казань-Оренбург вечером в пятницу, 7 декабряФото: Дарья ПУТЕЙКО
Изменить размер текста:

В Новошешминском районе Татарстана произошла авария, участниками которой стали сразу три автомобиля: "БМВ", "Шевроле" и "Жигули". В результате их столкновения два человека погибли на месте и один был доставлен в больницу.

ДТП произошло на 174 километре трассы Казань-Оренбург вечером в пятницу, 7 декабря. По предварительным данным, водитель автомобиля марки "БМВ" на высокой скорости выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с другой иномаркой - "Шевроле". От удара "БМВ" отбросило на машину марки "Жигули", которая ехала за "Шевроле".

В результате массовой аварии на месте погибли 60-летняя пассажирка немецкого кроссовера и водитель отечественной легковушки. Пассажира "Жигули" с различными травмами доставили в центральную районную больницу Чистополя.

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Марий Эл оператора котельной нашли мертвым в конвейере
На концерте в Чебоксарах нарушили авторские права групп Metallica и Linkin Park
В Нижнекамске в честь Нового года-2019 начал курсировать праздничный экскурсионный трамвай
Вам открытка! Не в Ватсапе, не в Фейсбуке, а в реале
Более чем на сутки отключат от воды ряд домов в Советском районе Казани
В Казани бывшие адвокат и полицейский следователь осуждены за взятку
На WorldSkills-2019 в Казань бесплатно приедут 70 тысяч школьников и студентов
Картину с автографом Киркорова продали в Казани за 50 тысяч рублей
Поленом по голове: в Чувашии женщину подозревают в гибели мужа
В Москве президент Татарстана обсудит проблему обманутых дольщиков
УНИКС на выезде обыграл "Скайлайнерс" и вышел в следующий раунд Кубка Европы с первого места
Отца из Украины, обвиненного в убийстве казанского нумизмата, хотят приговорить к пожизненному сроку
В Татарстане поймали подозреваемого в поджоге автомобиля
Первый полет в Казани бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М состоится до Нового года-2019
Исполком Набережных Челнов потратит 23 миллиона рублей на разработку генплана города
В Казани у пенсионерки из квартиры украли старинные часы, картину и марки на 300 тысяч рублей
Глава Чувашии уволил официального представителя республики при Президенте России
За последние сутки с улиц Казани вывезли более 3 тысяч тонн снега
"Он постоянно ворчит и ворчит": Данис Зарпиов рассказал о недостатках Сергея Мозякина
В Набережных Челнах в раздевалке спорткомплекса умер мужчина
"Ак Барс" вел 3:1 после двух периодов, но умудрился проиграть "Металлургу"
Находят корм под снегом и очень выносливые: официально зарегистрирована татарская порода лошадей