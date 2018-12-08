В Татарстане в массовой аварии на трассе погибли два человека

СЕГОДНЯ 11:47 2018-12-08T11:47:35+03:00

По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель "БМВ", который выехал на встречную полосу

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В Новошешминском районе Татарстана произошла авария, участниками которой стали сразу три автомобиля: "БМВ", "Шевроле" и "Жигули". В результате их столкновения два человека погибли на месте и один был доставлен в больницу.

ДТП произошло на 174 километре трассы Казань-Оренбург вечером в пятницу, 7 декабря. По предварительным данным, водитель автомобиля марки "БМВ" на высокой скорости выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с другой иномаркой - "Шевроле". От удара "БМВ" отбросило на машину марки "Жигули", которая ехала за "Шевроле".

В результате массовой аварии на месте погибли 60-летняя пассажирка немецкого кроссовера и водитель отечественной легковушки. Пассажира "Жигули" с различными травмами доставили в центральную районную больницу Чистополя.