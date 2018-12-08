2018-12-08T09:46:50+03:00
Общество

В Татарстане сотрудники ГИБДД спасли мужчину, который замерзал на остановке

Его отогрели чаем и передали бригаде скорой помощи
Алина ГАБДУЛИНА
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Мужчина был обнаружен в Альметьевском районе на остановке "Русский Акташ"Мужчина был обнаружен в Альметьевском районе на остановке "Русский Акташ"
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Вечером в пятницу, 7 декабря, сотрудники ГИБДД МВД по Татарстану Алексей Горбунов и Эдуард Исаев патрулировали автодорогу Набережные Челны - Заинск - Альметьевск. В какой-то момент в Альметьевском районе на остановке "Русский Акташ" инспекторы заметили мужчину, который лежал на лавочке с пакетом в руках.

Фото: ГИБДД МВД по Татарстану

Фото: ГИБДД МВД по Татарстану

Сотрудники ГИБДД поинтересовались у мужчины, все ли у него хорошо, но не получили вразумительного ответа, так как он был пьян. Горбунов и Исаев посадили мужчину в патрульную машину и отогрели чаем. Только там он признался, что немного выпил, а после захотел прогуляться по селу. Того, как он оказался на остановке, мужчина не помнит. Телефон у него разрядился, и связаться с близкими он не мог.

На место была вызвана машина медиков, которым и был передан найденный мужчина.

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