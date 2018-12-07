2018-12-07T18:05:34+03:00
Общество

10 декабря в Казани откроют монумент Герою России Марату Ахметшину, погибшему в Сирии

На церемонии открытия выступит его отец
Александр ЧЕРНОВ
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Монумент установили еще осеньюМонумент установили еще осеньюФото: Александр ЧЕРНОВ
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Торжественное открытие монумента Героя России Марата Ахметшина пройдет 10 декабря в 9.30 по адресу: улица Адоратского, 36а.

Напомним, 3 июня 2016 года начальник разведки штаба гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона 9-ой отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа капитан Ахметшин погиб при выполнении боевой задачи в Сирии. Указом Президента России за мужество и героизм ему посмертно присвоено звание Героя России.

Чтобы увековечить память военного, средней общеобразовательной школе №113, в которой с 1988 по 1997 годы обучался Марат Ахметшин присвоено его имя.

В следующий понедельниу на открытии монумента выступит отец погибшего Героя России, пройдет церемония выноса флага, возложения цветов и минута молчания.

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