2018-12-07T17:36:28+03:00
Спорт

Под Казанью откроется лыжная база за 12 миллионов рублей

Новый комплекс расположился на майдане в Зеленодольском районе
Александр ЧЕРНОВ
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Фото: Предоставлено пресс-службойФото: Предоставлено пресс-службой
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Новая лыжная база и освещенная трасса откроются 15 декабря в микрорайоне «Мирный» Зеленодольского района.

На новом комплексе созданы все условия для профессиональных спортсменов и для любителей. Освещенная трасса длиной 3 километра имеет спуск для тюбингов и электронный подъемник. Для удобства посетителей на лыжной базе работают душевые, тренерская и пункт проката.

Для гостей заготовили 100 комплектов лыж. Так же на базе могут заниматься люди с ограниченными возможностями здоровья. Вскоре здесь стартует программа реабилитации для детей «Лыжи мечты». С ними будет заниматься российский лыжник, чемпион России Евгений Белов. После открытия комплекса его гостей ждут массовые соревнования по лыжному спорту.

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