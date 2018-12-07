Казанцам бесплатно покажут венгерское кино

СЕГОДНЯ 17:08 2018-12-07T17:08:32+03:00

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С 13 по 16 декабря в кинотеатре «Мир» пройдут Дни венгерского кино. В эти дни казанцам бесплатно покажут лучшие образцы кинематографа последних лет из этой страны. Первая подобная программа в столице Татарстана состоит из четырех разножанровых фильмов.

Так, 13 декабря, в день открытия, будет показана драма «Аврора Бореалис: Северное сияние» знаменитого венгерского режиссера Марты Месарош, которая в свои 86 лет снимает кино и делает это современно. Фильм получил приз зрительских симпатий на международном кинофестивале в Чикаго.

14 декабря казанцы увидят картину «1945» Ференца Тёрёка, которая повествует об одном дне в жизни послевоенной венгерской деревни. Мировая премьера картины прошла на прошлогоднем Берлинале,

15 декабря маленькие зрители увидят популярный анимационный фильм Аттилы Даргаи «Лисёнок Вук».

16 декабря завершит программу фильм режиссера Габора Эренди «Кинчем, моё сокровище». Это приключенческая драма о противостоянии венгерской аристократки и офицера австрийской армии.

Показы завершит фильм режиссера Габора Эренди «Кинчем, моё сокровище». Это приключенческая драма о событиях ХIX века и о противостоянии венгерской аристократки и офицера австрийской армии. Картину покажут 16 декабря. На все кинопоказы казанцы могут прийти бесплатно.