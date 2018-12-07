2018-12-07T16:23:57+03:00
Экономика

Премьер-министр Татарстана о сотрудничестве с Чехией: нужно придать новый импульс

В Казани прошел чешско-татарстанский деловой форум
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: prav.tatarstan.ruФото: prav.tatarstan.ru
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В эту пятницу в Казани прошел чешско-татарстанский деловой форум. На нем премьер-министр республики Алексей Песошин выразил уверенность в том, что его итогом станут деловые договоренности и обмен передовым опытом между бизнесменами.

- На современном этапе нужно придать новый импульс развитию двухсторонних взаимоотношений. Наша республика заинтересована в расширенном сотрудничестве с чешскими компаниями, - сказал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Так, среди перспективных совместных проектов были названы привлечение резидентов на татарстанские инвестплощадки, сотрудничество в машиностроении, металлообработке и аграрном секторе.

- Самым ценным на этом форуме будут не официальные заявления, а поиск решений для совместного бизнеса. Наши отношения с Татарстаном очень хорошие, несмотря на внешнеполитическую ситуацию, - в свою очередь заявила глава Минпромторга Чехии Марта Новакова.

Одним из важных направлений для сотрудничества она назвала высокие технологии.

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