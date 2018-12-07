Олимпийские чемпионы Карелин и Попов выберут самую спортивную коррекционную школу Татарстана

7 Дек. 16:55 2018-12-07T16:55:51+03:00

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8 декабря в казанском спортивном комплексе «Ак Буре» в соревнованиях примут участие шесть сильнейших команд из коррекционных школ-интернатов Татарстана и казанской школы- интерната имени Ласточкиной для глухих, а также слабослышащих детей.

Спартакиада для детей с ограниченными возможностями «DDV CrossFitGames: Третьей столицы, под девизом - Испытай себя!» определит самую спортивную «особенную» школу.

Специальные гости – трехкратный Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин и четырехкратный Олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов. Они выступят с приветственным словом, будут судить соревнования, а в завершении проведут фото- и автографсессию с детьми.

Основная цель Спартакиады – выработать мотивацию воспитанников коррекционных школ и школ-интернатов к занятиям спортом. Команды, которые займут призовые места, будут награждены медалями и ценными призами.