В Татарстане только после вмешательства прокуратуры аграриям выплатили долг по зарплате на 9,5 миллионов рублей

7 Дек. 16:11 2018-12-07T16:11:00+03:00

И это еще не вся сумма долга предприятия перед своими работниками. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Изменить размер текста: A A

В Чистополе городская прокуратура выявила факт невыплаты зарплаты на ООО «Джукетау». Это было сделано в ходе проверки, которую надзорный орган затеял по жалобам работников этого сельхозпредприятия.

Так, было установлено что 299 сотрудникам не выплатили их кровно заработанные за сентябрь-октябрь этого года. Сумма долга по зарплате превысила 10 миллионов рублей. При этом задержка выплат на это предприятии производились систематически. В отношении его администрации уже не раз из-за этого применялись меры прокурорского реагирования. Так что ООО «Джукетау» сейчас находится на особом контроле надзорного ведомства.

- В целях принудительного взыскания с работодателя долгов по оплате труда городская прокуратура обратилась в суд с исками. Эти требования были удовлетворены в полном объеме. Сейчас работникам выплачено уже более 9,5 миллиона рублей. Полное погашение долга находится на контроле прокуратуры, - сообщили в надзорном ведомстве Татарстана.