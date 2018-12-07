2018-12-07T16:11:00+03:00
Общество

В Татарстане только после вмешательства прокуратуры аграриям выплатили долг по зарплате на 9,5 миллионов рублей

Поводом проверки предприятия надзорным органом стали жалобы работников
Олег ЛУГОВОЙ
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И это еще не вся сумма долга предприятия перед своими работниками.И это еще не вся сумма долга предприятия перед своими работниками.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Чистополе городская прокуратура выявила факт невыплаты зарплаты на ООО «Джукетау». Это было сделано в ходе проверки, которую надзорный орган затеял по жалобам работников этого сельхозпредприятия.

Так, было установлено что 299 сотрудникам не выплатили их кровно заработанные за сентябрь-октябрь этого года. Сумма долга по зарплате превысила 10 миллионов рублей. При этом задержка выплат на это предприятии производились систематически. В отношении его администрации уже не раз из-за этого применялись меры прокурорского реагирования. Так что ООО «Джукетау» сейчас находится на особом контроле надзорного ведомства.

- В целях принудительного взыскания с работодателя долгов по оплате труда городская прокуратура обратилась в суд с исками. Эти требования были удовлетворены в полном объеме. Сейчас работникам выплачено уже более 9,5 миллиона рублей. Полное погашение долга находится на контроле прокуратуры, - сообщили в надзорном ведомстве Татарстана.

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