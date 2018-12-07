2018-12-07T19:45:16+03:00
Звезды

В Казани представят спектакль, где главные роли сыграют люди с ограниченными возможностями здоровья

Онлайн-трансляцию спектакля увидят зрители в 20 городах мира
Александр ЧЕРНОВ
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Фото: Предоставлено пресс-службойФото: Предоставлено пресс-службой
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8 декабря во Дворце культуры «Юность» Казани пройдет показ спектакля «Страна сломанных игрушек» инклюзивной студии «Э-моция» в рамках декады людей с инвалидностью.

Главные роли в спектакле играют люди с ограниченными возможностями здоровья - многие передвигаются по сцене на колясках и с помощью поддерживающих устройств.

В драме девочка Лия отправляется на поиски своего медвежонка, пострадавшего во время аварии. В волшебной стране она встречает игрушки со всего света, которые тоскуют по своим друзьям-детям, а некоторые обижены на преждних хозяев и мечтают им отомстить за поломанную судьбу.

Через сюжетную линию, люди с ограниченными возможностями хотят помочь преодолеть людям страхи и недопонимание по отношению к инвалидам.

Этот спектакль будет транслироваться в Интернете в режиме онлайн для жителей 20 городов России и Зарубежья.

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