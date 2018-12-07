В Казани среди взрослых эпидпорог по ОРВИ превышен на 34%

7 Дек. 14:14 2018-12-07T14:14:18+03:00

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В столице Татарстана среди взрослого населения зафиксировано превышение эпидпорога по ОРВИ на 34%. При этом среди детей всех возрастов этот показатель все еще остается низким.

По данным местного Роспотребнадзора, с 26 ноября по 2 декабря в республике зарегистрировано 15 713 случаев заболевания ОРВИ (42,1 на 10 тысяч населения). В целом в Татарстане эпидпорог превышен, но незначительно – на 3,5%.

- Случаев гриппа в республике не зарегистрировано, заболеваемость ОРВИ в основном обусловлена риновирусами (55%), - сообщают в Роспотребнадзоре Татарстана.

Отмечается, что в этом году в республике против гриппа был привит 1 785 721 человек (48,1% населения).

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