В Казани во время соревнований в Центре бадминтона стало плохо главе Утар-Атынского сельского поселения
В пятницу, 7 декабря, во время проведения соревнований в казанском Центре бадминтона в рамках Спартакиады муниципальных служащих Татарстана произошел несчастный случай. Во время игры стало плохо главе Утар-Атынского сельского поселения Арского муниципального Ильгизу Гайнуллину.
По предварительной версии, что-то пошло не так с работой сердечно-сосудистой системы. Ильгизу Гайнуллину на месте была оказана необходимая медицинская помощь. После он был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу для операции. Уже в больнице мужчина скончался.
Министерство спорта республики отмечает, что на игру Гайнуллин был допущен врачами. В связи с несчастным случаем, соревнования по бадминтону были отменены.
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