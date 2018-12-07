2018-12-07T14:51:36+03:00
Происшествия

Жителя Чувашии, признавшегося в секс-насилии над ребенком в лифте, по ДНК уличили еще в 6 подобных случаях

Утверждается, что его жертвами становились девочки в возрасте от 8 до 11 лет
Олег ЛУГОВОЙ
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По версии следствия, все преступления в отношении детей мужчина совершал в лифтах или непосредственно в подъездах.По версии следствия, все преступления в отношении детей мужчина совершал в лифтах или непосредственно в подъездах.
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42-летний житель Красноармейского района, которого задержали по подозрению в секс-насилии над 11-летней девочкой в лифте одного из домов Чебоксар, свою причастность к этому преступлению не отрицают.

Но это еще не все. В ходе расследования, в том числе благодаря генотипоскопическим экспертизам биологических следов, была установлена причастность мужчины к еще 6 таким эпизодам.

По версии следствия, все секс-преступления мужчина совершал в Чебоксарах в период с 2010 по 2015 года в подъездах и лифтах домов. Жертвами становились девочки в возрасте от 8 до 11 лет.

- Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Мужчина заключен под стражу, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

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