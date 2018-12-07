2018-12-07T13:03:55+03:00
Политика

Президент Татарстана встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов в России

Беседа состоялась в Казанском Кремле
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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В эту пятницу, 7 декабря, в Губернаторском Дворце Казанского Кремля президент Татарстана встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в России Маададом Хареба Джабера Аль-Хейили.

Они обсудили вопросы не только укрепления двухстороннего сотрудничества, но и его дальнейшего развития в рамках российско-эмиратских отношений.

Отметим, Маадад Хареба Джабера Аль-Хейили находится в Казани с рабочим визитом. Так, в частности, посол накануне посетил торжество в честь 20-летнего юбилея Российского исламского института.

Также он встретился и с муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным. В планах у посла ОАЭ посетить и древний город Болгар, и Болгарскую исламскую академию.

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