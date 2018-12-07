На Ямале спасатели заканчивают поиски пенсионера-путешественника из Татарстана

7 Дек. 15:32 2018-12-07T15:32:23+03:00

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На Ямале в выходные завершаться поиски путешественника из Татарстана Льва Бушуева. 64-летний мужчина выехал из Набережных Челнов в сторону Ямало-Ненецкого автономного округа 3 ноября и пропал.

Все места, где мужчина мог бы переждать непогоду, уже осмотрены - следов Льва Бушуева обнаружить не удалось. Поиски в районе затрудняют постоянные метели и как следствие - плохая видимость. Снова искать начнут в июне следующего года, когда снег сойдет окончательно.

Бушуев должен был вернуться домой из очередного путешествия 16 ноября. На звонки родных и друзей он перестал отвечать за несколько дней до этого. К поиску мужчины в конце ноября подключился отряд "Лиза Алерт". Следы мужчины теряются на станции Полярный Урал. Была найдена попутчица Льва Бушуева. Она подтвердила, что он ехал с ней и был в нормальном состоянии.

Во что был одет пенсионер неизвестно, но с ним должны были быть лыжи и походный рюкзак.