Аэропорт Казани назвал самые пунктуальные авиакомпании лета-2018

7 Дек. 12:51 2018-12-07T12:51:52+03:00

Конкурс проводился как среди российских, так и зарубежных перевозчиков

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Аэропорт Казани проанализировал рейсы авиакомпаний-партнеров за лето 2018 года и объявил итоги ежегодного конкурса по пунктуальности самолетов.

В итоге среди российских перевозчиков в первой категории (выполняющие до 99 рейсов в месяц) победителем стала авиакомпания «Оренбуржье», во второй категории (от 100 до 199 рейсов в месяц) - «ЮВТ АЭРО», в третьей категории (более 200 рейсов в месяц) - «Аэрофлот».

Среди зарубежных компаний первое место заняла Belavia, на второй позиции - Uzbekistan Airways, на третей - Georgian Airways.

СПРАВКА

Аэропорт Казани работает с 40 авиакомпаниями, в маршрутную сеть воздушной гавани входит более 80 российских и международных направлений. Так, в 2018 году были открыты такие направления, как Аланья, Болонья, Минск, Пардубице, Тбилиси, Батуми, Хайкоу и Увда.