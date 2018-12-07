В Чувашии охранника убившего в своей будке избранницу приговорили к 9 годам колонии
56-летнего жителя поселка Кугеси Чебоксарского района признали виновным в убийтсве.
В ночь на 12 сентября этого года в своем поселке мужчина подрабатывал охранником в одной из организаций. На свое рабочее место – будку, он завел свою возлюбленную, с которой начал выпивать.
Во время застолья между ними вспыхнула пьяная ссора. В итоге охранник схватил нож и ударил им в грудь женщины. Лезвие повредило сердце, и сожительница мужчины скончалась на месте за короткое время. Сам же охранник поспешил сбежать, однако вскоре был задержан полицией.
- Суд приговорил мужчину к 9 годам колонии строгого режима, - сообщают в следственном комитете Чувашии. – Данное решение пока не вступило в законную силу.
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