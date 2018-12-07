Президент Татарстана открыл в Казани Галерею современного искусства после почти двухгодичного ремонта
В эту пятницу, 7 декабря, в торжественной церемонии открытия в Казани Галереи современного искусства принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов.
Трехэтажное здание на перекрестке улиц Карла Маркса и Муштари было подвергнуто масштабной реконструкции. На которую ушло почти два года и 343 миллиона рублей.
Были отремонтированы кровля и фасад, заменены окна, появился грузовой лифт, обустроена входная группа, проведены отделочные работы, а также закуплена спецмебель и оборудования, не говоря уже о благоустройстве.
Теперь пространство галереи с двусветным залом предлагает уникальные выставочные возможности, в том числе и экспонировать крупноформатные произведения, а также мультимедиа инсталляции.
Три этажа, шесть выставочных пространств, лекторий, детская арт-площадка – всего более полутора тысячи квадратных метров.
- Уверен, что мы будем гордиться этой Галереей, - сказал Рустам Минниханов. - Здесь можно творить и творить!
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