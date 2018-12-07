В Татарстане ликвидируют дирекцию промплощадки «Алабуга»
Дирекция инвестиционных программ на территории промышленной площадки «Алабуга» прекратит свое существование. Такое решение было принято правительством Татарстана.
Так, согласно подписанному премьер-министром республики Алексеем Песошиным постановлению, это нужно сделать для повышения эффективности бюджетных расходов на уровне региона и унификации госрегулирования инвестиционной деятельности.
При этом Минэкономики Татарстана поручили взять на себя роль ликвидируемой дирекции и перезаключить договоры с компаниями, работающими на промплощадке «Алабуга» с сохранением всех условий.
Напомним, этим резидентам предоставлялись налоговый льготы.
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