В Татарстане ликвидируют дирекцию промплощадки «Алабуга»

7 Дек. 12:11 2018-12-07T12:11:55+03:00

С ее резидентами перезаключат договоры. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Изменить размер текста: A A

Дирекция инвестиционных программ на территории промышленной площадки «Алабуга» прекратит свое существование. Такое решение было принято правительством Татарстана.

Так, согласно подписанному премьер-министром республики Алексеем Песошиным постановлению, это нужно сделать для повышения эффективности бюджетных расходов на уровне региона и унификации госрегулирования инвестиционной деятельности.

При этом Минэкономики Татарстана поручили взять на себя роль ликвидируемой дирекции и перезаключить договоры с компаниями, работающими на промплощадке «Алабуга» с сохранением всех условий.

Напомним, этим резидентам предоставлялись налоговый льготы.