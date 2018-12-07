2018-12-07T15:16:28+03:00
Общество

В нем стыдно принимать гостей: Глава Чувашии осмотрел аэропорт Чебоксар

После реконструкции он сможет обслуживать сразу два рейса
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба администрации главы ЧувашииФото: пресс-служба администрации главы Чувашии
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Глава Чувашии Михаил Игнатьев ознакомился с ходом подготовки аэропорта Чебоксар к реконструкции. Он отметил, что очень рад тому, что воздушную гавань города решили назвать именем Андрияна Николаева, но в то же время ему стыдно за состояние аэропорта. В частности Игнатьева не устроил терминал в здании.

- Сегодня стыдно через этот терминал принимать гостей. Он не соответствует современным стандартам и требованиям пассажиров, - пояснил он.

Реконструкцию аэропорта Чебоксар с приведением его в соответствии с современными требованиями должны закончить к 2021 году. Ориентировочная стоимость работ сейчас составляет 550 миллионов рублей.

Известно, что в ходе реконструкции увеличится пропускная способность аэровокзала, обновятся зоны регистрации пассажиров, приема и выдачи багажа, таможенных пунктов, зоны прилета, зала повышенного комфорта и зала ожидания.

Помимо всего этого будет расширена рулежная дорожка. В перспективе аэропорт сможет обслуживать сразу два рейса.

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