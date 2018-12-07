В 2019 году среднедушевой доход в Чувашии вырастет на 297 рублей
На данный момент он составляет 17 837 рублей
Таким образом он достигнет 18 143 рублейФото: Валерий РОМАНОВ
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Кабинет министров Чувашии планирует увеличить среднедушевой доход в Чувашии на 1,7% (297 рублей). Таким образом он достигнет 18 143 рублей. Проект данного постановления уже размещен на портале нормативных правовых актов республики.
Однако в связи с этими изменениями появились и другие. Так, в случае, если семья решает родить или усыновить третьего ребенка, но при этом их среднедушевой доход превышает указанную выше сумму, в соответствующей ежемесячной выплате им будет отказано.
Отметим, что сейчас среднедушевой доход в Чувашии составляет 17 837 рублей.