2018-12-07T11:25:05+03:00
Общество

В 2019 году среднедушевой доход в Чувашии вырастет на 297 рублей

На данный момент он составляет 17 837 рублей
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Таким образом он достигнет 18 143 рублейТаким образом он достигнет 18 143 рублейФото: Валерий РОМАНОВ
Изменить размер текста:

Кабинет министров Чувашии планирует увеличить среднедушевой доход в Чувашии на 1,7% (297 рублей). Таким образом он достигнет 18 143 рублей. Проект данного постановления уже размещен на портале нормативных правовых актов республики.

Однако в связи с этими изменениями появились и другие. Так, в случае, если семья решает родить или усыновить третьего ребенка, но при этом их среднедушевой доход превышает указанную выше сумму, в соответствующей ежемесячной выплате им будет отказано.

Отметим, что сейчас среднедушевой доход в Чувашии составляет 17 837 рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Марий Эл оператора котельной нашли мертвым в конвейере
На концерте в Чебоксарах нарушили авторские права групп Metallica и Linkin Park
В Нижнекамске в честь Нового года-2019 начал курсировать праздничный экскурсионный трамвай
Вам открытка! Не в Ватсапе, не в Фейсбуке, а в реале
Более чем на сутки отключат от воды ряд домов в Советском районе Казани
В Казани бывшие адвокат и полицейский следователь осуждены за взятку
На WorldSkills-2019 в Казань бесплатно приедут 70 тысяч школьников и студентов
Картину с автографом Киркорова продали в Казани за 50 тысяч рублей
Поленом по голове: в Чувашии женщину подозревают в гибели мужа
В Москве президент Татарстана обсудит проблему обманутых дольщиков
УНИКС на выезде обыграл "Скайлайнерс" и вышел в следующий раунд Кубка Европы с первого места
Отца из Украины, обвиненного в убийстве казанского нумизмата, хотят приговорить к пожизненному сроку
В Татарстане поймали подозреваемого в поджоге автомобиля
Первый полет в Казани бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М состоится до Нового года-2019
Исполком Набережных Челнов потратит 23 миллиона рублей на разработку генплана города
В Казани у пенсионерки из квартиры украли старинные часы, картину и марки на 300 тысяч рублей
Глава Чувашии уволил официального представителя республики при Президенте России
За последние сутки с улиц Казани вывезли более 3 тысяч тонн снега
"Он постоянно ворчит и ворчит": Данис Зарпиов рассказал о недостатках Сергея Мозякина
В Набережных Челнах в раздевалке спорткомплекса умер мужчина
"Ак Барс" вел 3:1 после двух периодов, но умудрился проиграть "Металлургу"
Находят корм под снегом и очень выносливые: официально зарегистрирована татарская порода лошадей