2018-12-07T11:25:05+03:00
Общество

В 2019 году среднедушевой доход в Чувашии вырастет на 297 рублей

На данный момент он составляет 17 837 рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Таким образом он достигнет 18 143 рублейТаким образом он достигнет 18 143 рублейФото: Валерий РОМАНОВ
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Кабинет министров Чувашии планирует увеличить среднедушевой доход в Чувашии на 1,7% (297 рублей). Таким образом он достигнет 18 143 рублей. Проект данного постановления уже размещен на портале нормативных правовых актов республики.

Однако в связи с этими изменениями появились и другие. Так, в случае, если семья решает родить или усыновить третьего ребенка, но при этом их среднедушевой доход превышает указанную выше сумму, в соответствующей ежемесячной выплате им будет отказано.

Отметим, что сейчас среднедушевой доход в Чувашии составляет 17 837 рублей.

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