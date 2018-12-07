2018-12-07T10:50:11+03:00
Спорт

"Ак Барс" разгромно проиграл СКА, прервав серию из восьми побед подряд

Итоговый результат - 1:5
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ХК "Ак Барс".Фото: ХК "Ак Барс".
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Казанский "Ак Барс" к выездному матчу со СКА подходил с солидной серией из восьми побед к ряду. Впрочем, игра в Питере у казанцев не заладилась практически сразу. Первый период проходил с ощутимым преимуществом хозяев льда. На 8 минуте Патрик Херсли открыл счет в матче, а до первого перерыва Сергей Плотников еще дважды заставил вратаря казанцев Подъяпольского капитулировать.

На второй период у "Ак Барса" вышел уже другой голкипер - Эмиль Гарипов. Впрочем, и он не долго оставался "сухим". В течение 9 минут Андрей Кузьменко и Наиль Якупов довели счет до крупного - 5:0.

Все, на что хватило казанцев, это гол престижа. Его автором стал Пол Постма на 34 минуте игры. В итоге - 5:1 в пользу СКА.

- К сожалению, игра у нас не получилась. Мы допустили глупые ошибки, в меньшинстве плохо сыграли. После первого периода в счете был слишком большой разрыв. У нас есть вопросы, которые нам надо исправлять, будем над этим работать, - прокомментировал итог матчат наставник "барсов" Зинэтула Билялетдинов.

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