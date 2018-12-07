В Набережных Челнах на новогодние подарки для детей потратят порядка 7 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:51 2018-12-07T11:51:09+03:00

Речь идет о детях, чьи родители работают в бюджетных учреждениях и тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бесплатно эти наборы получит более 22 тысяч ребят

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Бесплатными новогодними подарками в этом году будут обеспечены 22 078 детей из Набережных Челнов. На эти цели из бюджета города будет выделено порядка 7 миллионов рублей. Соответсвующая информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, стоимость одного подарка составит 320 рублей. Он будет включать в себя конфеты и упаковку, соответствующую празднику.

Бесплатные новогодние подарками будут вручены детям, чьи родители работают в бюджетных учреждениях, и тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Помимо этого, их получат победители и призеры олимпиад.