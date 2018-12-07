«У бизнеса есть высокий интерес к сотрудничеству»: президент Татарстана на встрече с главой Минпромторга Чехии
Президент Татарстана Рустам МИнниханов встретился в Казани с главой Минпромторга Чехии Мартой Новаковой.
Министр возглавила прибывшую в столицу Татарстана с рабочим визитом чешскую делегацию. Основная цель поездки участие 7 декабря в межправительственной российско-чешской комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.
На встрече с Новаковой Рустам Минниханов отметил, что такие визиты дают возможность расширить контакты и на межрегиональном уровне. По его словам, со стороны Татарстана также планируется очередная деловая поездка в Чехию.
- Все это говорит о том, что у бизнеса есть высокий интерес к сотрудничеству, к взаимодействию и к реализации совместных проектов, - сказал президент Татарстана.