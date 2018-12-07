«У бизнеса есть высокий интерес к сотрудничеству»: президент Татарстана на встрече с главой Минпромторга Чехии

7 Дек. 10:21 2018-12-07T10:21:59+03:00

В Казань во главе с Мартой Новаковой прибыла целая делегация

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Президент Татарстана Рустам МИнниханов встретился в Казани с главой Минпромторга Чехии Мартой Новаковой.

Министр возглавила прибывшую в столицу Татарстана с рабочим визитом чешскую делегацию. Основная цель поездки участие 7 декабря в межправительственной российско-чешской комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

На встрече с Новаковой Рустам Минниханов отметил, что такие визиты дают возможность расширить контакты и на межрегиональном уровне. По его словам, со стороны Татарстана также планируется очередная деловая поездка в Чехию.

- Все это говорит о том, что у бизнеса есть высокий интерес к сотрудничеству, к взаимодействию и к реализации совместных проектов, - сказал президент Татарстана.