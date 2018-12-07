В Татарстане хозяин, чей дом полностью сгорел, получил серьезные ожоги и был госпитализирован
Накануне ночью в селе Старый Курак Лениногорского района на улице Заварькина загорелся частный дом.
Пожарных встретил его хозяин. 45-летний мужчина рассказал, что в горящем строение никого из людей нет.
К этому времени пламя уже бушевало в двух комнатах и на чердаке – на общей площади в 32 квадратных метра. Была угроза распространения огня на стоящую рядом баню. В результате дом спасти не удалось. Он полностью сгорел.
- Хозяин дома при самостоятельной попытке потушить огонь получил ожог 1-2 степени обеих кистей, головы, задней поверхности ног, обеих ягодиц, обеих голеней и стоп 12%. Состояние средней тяжести. Доставлен в приемный покой ЦРБ Лениногорска, - сообщают в МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
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