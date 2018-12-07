10 декабря в Вахитовском районе Казани отключат воду

7 Дек. 09:45 2018-12-07T09:45:10+03:00

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В столице Татарстана из-за подключения к водопроводу жилого дома на улице Калинина в Вахитовском районе ряд домов оставят без воды на сутки.

Так, с 9.00 10 декабря до 9.00 11 декабря краны пересохнут по следующим адресам: улица 1-я Привольная, 20а (д/с №283), улица Зеленая, 1 (КГАСУ), улица Калинина, 52, 60, 62, 69.

Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасав, автоцистерны с водой будут размещать согласно поступившим заявкам. Сообщает МУП «Водоканал».