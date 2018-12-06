2018-12-06T19:00:10+03:00
Происшествия

В Татарстане искали двух рыбаков из Удмуртии, которые провалились под лед на снегоходе

Для это пришлось задействовать ресурсы двух районов
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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Рано утром в единую диспетчерскую службу Агрызского района поступило сообщение о том, что около села Салауши на реке Иж двое рыбаков из села Малая Пурга (Удмуртия) провалились под лед на снегоходе и стоят без обуви. Аналогичное сообщение поступило уже диспетчеру Менделеевского района.

В итоге на поиски терпящих бедствие выдвинулись спасатели, пожарные, медики сразу из двух указанных районов.

Так, спасатели на судне на воздушной подушке обследовали сначала акваторию реки Кама в Менделеевком районе – рыбаки найдены не были. Пришлось выдвигаться в Агрызский район к селу Кичкитан. Также поиски провели на береговой линии длиной в 10 км и проселочных дорогах.

В итоге один из рыбаков сам добрался до Салауш. Он сказал, что его приятель остался ждать около затонувшего снегохода. Но его там не обнаружили. На месте нашли лишь тот самый снегоход, сапоги и рыбацкий ящик. Мужчину заметили в 4 км. Рыбаки от медпомощи отказались. За выезд на тонкий лед на них составлен протокол.

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