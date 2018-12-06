150 тысяч рублей компенсации за гибель 7-летнего мальчика в Сочи его родители пожертвовали храму в Татарстане
Уголовное дело по данному факту прекращено
Ребенок ходил в организованную при нем воскресную школу.
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Родители погибшего в Сочи 7-летнего мальчика из села Шереметьевка Нижнекамского района решили отдать присужденную им компенсацию в 150 тысяч рублей храму Рождества Христова.
Ребенок ходил в организованную при нем воскресную школу, да и его отец с матерью люди верующие. Тем более, по словам их родственников, настоятель храма сильно поддержал семью во время горя. Так в первые дни после трагедии он попросил всех прихожан молиться за погибшего мальчика.
Напомним, уголовное дело по данному факту было прекращено за примерением сторон. Семье ребенка присудили компенсацию в 150 тысяч рублей.