7 декабря в Казани прогнозируют мокрый снег и до 11 градусов мороза

СЕГОДНЯ 18:00 2018-12-06T18:00:41+03:00

Днем в Татарстане - от 3 до 8 градусов мороза. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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В ближайшие сутки характер погоды на территории Казани существенно не изменится. Так, 7 декабря в столице Татарстана будет облачно с прояснениями. Днем синоптики прогнозируют мокрый снег.

Ночью температура воздуха составит от 7 до 9 градусов мороза. При прояснениях - до 11 градусов ниже нуля. Днем - от 4 до 6 градусов со знаком "минус".

- На дорогах ожидается гололедица, горожан просят быть внимательными и осторожными, - предупредили в управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В целом по Татарстану также ожидается облачная погода, пройдет мокрый снег. На дорогах гололедица, местами сильная. Ночью температура воздуха будет колебаться от 6 до 11 градусов ниже нуля, при прояснениях – до 16 градусов мороза. Днем будет теплее - от 3 до 8 градусов со знаком "минус".