2018-12-06T18:00:41+03:00
Общество

7 декабря в Казани прогнозируют мокрый снег и до 11 градусов мороза

На дорогах гололедица
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Днем в Татарстане - от 3 до 8 градусов мороза.Днем в Татарстане - от 3 до 8 градусов мороза.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

В ближайшие сутки характер погоды на территории Казани существенно не изменится. Так, 7 декабря в столице Татарстана будет облачно с прояснениями. Днем синоптики прогнозируют мокрый снег.

Ночью температура воздуха составит от 7 до 9 градусов мороза. При прояснениях - до 11 градусов ниже нуля. Днем - от 4 до 6 градусов со знаком "минус".

- На дорогах ожидается гололедица, горожан просят быть внимательными и осторожными, - предупредили в управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В целом по Татарстану также ожидается облачная погода, пройдет мокрый снег. На дорогах гололедица, местами сильная. Ночью температура воздуха будет колебаться от 6 до 11 градусов ниже нуля, при прояснениях – до 16 градусов мороза. Днем будет теплее - от 3 до 8 градусов со знаком "минус".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чебоксарах пройдет конкурс фигур "Снеговик - 2019"
В Татарстане прокуратура хочет опротестовать строительство домов в охраняемых лесах
У переименованных аэропортов Татарстана хотят поменять оформление
150 тысяч рублей компенсации за гибель 7-летнего мальчика в Сочи его родители пожертвовали храму в Татарстане
В Татарстане запущен второй пакет цифровых телеканалов
В Татарстане искали двух рыбаков из Удмуртии, которые провалились под лед на снегоходе
Жительница Татарстана пожаловалась на окна без занавесок в гинекологическом кабинете
В Татарстане сотрудники исправительной колонии подложили свинью госбюджету
В Нижнекамске с большегруза едва не упали многотонные сваи
В Набережных Челнах продают африканского страуса за 65 тысяч рублей
В Казани родители называли своих детей Джаннэт, Азамат и Аят
В Казани пристав хитростью выманил алиментщика, попросив отремонтировать стиральную машину
В Татарстане в подъезде дома лестница обрушилась вместе с жильцом
В Казани на стройке, упав с высоты, погиб иностранец
Владимир Путин ознакомился с благотворительным проектом, который создал житель Татарстана
50% - это «синтетика»: с начала 2018 года в Татарстане изъяли около 775 килограммов наркотиков
После смерти педагога Иннополиса ускорить появление там своей «скорой помощи» поручил президент Татарстана
В Казани президент Татарстана поздравил Российский исламский институт с 20-летним юбилеем
Житель Чебоксар, насмерть забивший отца металлическим табуретом, приговорен к 9 годам колонии
ДК Машиностроителей в Казани превратят в современный молодежный центр
В Татарстане прокуратура пресекла загрязнение реки Сеинка
Министр цифрового развития и связи России не смог приехать на встречу с президентом Татарстана