В Татарстане запущен второй пакет цифровых телеканалов

СЕГОДНЯ 19:17 2018-12-06T19:17:20+03:00

Отключение аналогового телевещания в Татарстане начнется с 3 июня будущего года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В четверг, 6 декабря, в Татарстане окончательно был запущен второй пакет цифровых телеканалов. До недавнего времени он работал лишь в крупных населенных пунктах республики. Данный пакет состоит из 20 каналов.

Об этом стало известно на совещании в Казани, посвященном переходу с аналогового телевещания на цифровое. Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин отметил, что Татарстан традиционно находится в лидерах по развитию цифрового ТВ.

Отключение аналогового телевещания в Татарстане начнется с 3 июня будущего года.