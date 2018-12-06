В Татарстане запущен второй пакет цифровых телеканалов
В него вошло 20 каналов
Отключение аналогового телевещания в Татарстане начнется с 3 июня будущего годаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:
В четверг, 6 декабря, в Татарстане окончательно был запущен второй пакет цифровых телеканалов. До недавнего времени он работал лишь в крупных населенных пунктах республики. Данный пакет состоит из 20 каналов.
Об этом стало известно на совещании в Казани, посвященном переходу с аналогового телевещания на цифровое. Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин отметил, что Татарстан традиционно находится в лидерах по развитию цифрового ТВ.
Отключение аналогового телевещания в Татарстане начнется с 3 июня будущего года.