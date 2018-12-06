У переименованных аэропортов Татарстана хотят поменять оформление

СЕГОДНЯ 19:45 2018-12-06T19:45:16+03:00

Не исключено, что это будет сделано с учетом мнения жителей республики

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В среду, 5 декабря, жители Татарстана определились с именем для аэропортов "Казань" и "Бегишево". Однако, как оказалось позже, это еще не конец. Как только воздушным гаваням официально присвоят имена Тукая и Лемаева соответственно, поменяется их оформление. Соответствующая идея была обсуждена на брифинге в Доме правительства Татарстана.

Официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова выразила надежду на то, что в вопросах оформления аэропортов будут задействованы жители республики и пройдет широкое общественное обсуждение.