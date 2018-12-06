В Татарстане прокуратура хочет опротестовать строительство домов в охраняемых лесах

СЕГОДНЯ 19:56 2018-12-06T19:56:41+03:00

Речь идет о земельном участке в "Берсутских пихтарниках"

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В сентябре текущего года палата земельных отношений Мамадышского района Татарстана разрешила строительство на территории Урманчеевского сельского поселения частных домов на общей площади 2,5 тысячи квадратных метров.

Позже прокуратура района определила, что выделенный участок на деле частично располагается на особо охраняемой природной территории – памятнике природы регионального значения «Берсутские пихтарники».

Теперь ведомство планирует опротестовать незаконное, по его мнению, решение местных властей в суде, а после снять данную землю с кадастрового учета.