В Татарстане сотрудники исправительной колонии подложили свинью госбюджету

6 Дек. 18:31 2018-12-06T18:31:13+03:00

По факту махинаций с тоннами мяса и 115 животными возбуждено уголовное дело

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Уголовное дело в отношении пока неустановленных сотрудников исправительной колонии №8 в Альметьевске возбуждено по статье "Нецелевое расходование бюджетных средств".

Все началось с того, как полагают следователи, что весной 2016 года в колонии выявили недостачу мяса свинины в размере 7,5 тонн. Чтобы скрыть это сотрудники колонии заключили госконтракт с индивидуальным предпринимателем на поставку поросят в возрасте 2-4 месяцев на сумму более 1,5 миллионов рублей. Но это только на бумаге, на самом деле вместо этого купили свиней старше 5 месяцев.

Тех 115 особей, что вскоре привезли в колонию, быстро забили, общий вес мяса составил 14,3 тонны. Вопрос с недостачей был полностью закрыт, но теперь уже не хватало количества свиней.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Расследование уголовного дела продолжается.