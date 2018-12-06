2018-12-06T16:19:24+03:00
Общество

50% - это «синтетика»: с начала 2018 года в Татарстане изъяли около 775 килограммов наркотиков

Это больше в три раза, чем за 10 месяцев 2017-го
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МВД ТатарстанаФото: МВД Татарстана
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На пресс-конференции начальник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Татарстана Вадим Костюнин заявил, что за 10 месяцев 2018 года в республике полицейские изъяли около 775 килограммов наркотиков, что в три раза больше нежели за такой же период 2017-го.

При этом правоохранителям удалось пресечь 40 каналов поставки этих запрещенных веществ, в том числе и 16 транзитных. Как уточнил Вадим Костюнин, 50% продаваемых наркотиков в Татарстане – это «синтетика».

Что же касается административной практики, то по этому показателю республика в Приволжском федеральном округе один из лучших регионов. Так, с начала 2018 года было оформлено более 7,5 тысяч протоколов по случаям связанных с продажей и потреблением наркотиков.

Также в Татарстане за это время было проведено свыше 6,5 тысяч антинаркотических мероприятий.

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