В Казани на стройке, упав с высоты, погиб иностранец
ЧП произошло днем 5 декабря, в среду, на улице Тэцевской в Московском районе столицы Татарстана. На строительной площадке жилого комплекса обнаружено тело 40-летнего иностранного рабочего. Приехавшие эксперты сделали предположение, что мужчина погиб в результате падения с высоты.
- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Для выяснения всех обстоятельств произошедшего проводятся мероприятия, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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