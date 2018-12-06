В Казани на стройке, упав с высоты, погиб иностранец

СЕГОДНЯ 16:41 2018-12-06T16:41:50+03:00

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ЧП произошло днем 5 декабря, в среду, на улице Тэцевской в Московском районе столицы Татарстана. На строительной площадке жилого комплекса обнаружено тело 40-летнего иностранного рабочего. Приехавшие эксперты сделали предположение, что мужчина погиб в результате падения с высоты.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Для выяснения всех обстоятельств произошедшего проводятся мероприятия, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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