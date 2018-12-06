Владимир Путин ознакомился с благотворительным проектом, который создал житель Татарстана
Президент России пообещал исполнить мечты пятерых тяжелобольных детей
Фото: официальный сайт Кремля
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В Москве состоялся Международный форум добровольцев. В его рамках Президент России Владимир Путин познакомился с благотворительным проектом из Татарстана "Мечтай со мной".
Он был основан еще в 2014 году. Проект представляет собой видеоролики о детях и пожилых людях с опасными для жизни заболеваниями. В них они рассказывают о себе и делятся своими заветными мечтами. После чего неравнодушные люди помогают с их осуществлением.
Так и Владимир Путин пообещал оказать содействие в реализации желаний пятерых тяжелобольных детей.
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