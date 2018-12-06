После смерти педагога Иннополиса ускорить появление там своей «скорой помощи» поручил президент Татарстана

СЕГОДНЯ 15:53 2018-12-06T15:53:16+03:00

Об этом сообщила официальный представитель Казанского Кремля

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В этот четверг на очередном брифинге официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова выразила соболезнования родным и близким 35-летнего преподавателя из Иннополиса, который внезапно скончался.

По ее словам, эта трагедия очередной раз показал необходимость организации подстанции «скорой помощи» в татарстанском ИТ-городе.

Это входило в планы на 2019 год. Но в связи с произошедшим президент Татарстана Рустам Минниханов поручил ускорить этот процесс.

Известно, что в Медицинском центре Иннополиса круглосуточно будет нести дежурство одна машина «скорой». А в 2019 году выделят еще один спецавтомобиль.

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