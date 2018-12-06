2018-12-06T15:31:22+03:00
Общество

В Казани президент Татарстана поздравил Российский исламский институт с 20-летним юбилеем

Рустам Минниханов также посетил учебные аудитории вуза
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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В это четверг, 6 декабря, в Казани президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Российский исламский институт, чтобы поздравить студентов и преподавателей с 20-летним юбилеем вуза.

Но перед этим глава республики осмотрел учебные аудитории, библиотеку, Центр арабской каллиграфии и восточных искусств и ознакомился с экспозицией музея истории исламского образования у татар.

- Сегодня можно с уверенностью сказать, что институт успешно прошел этап становления и стал одним из ведущих отечественных мусульманских учебных заведений. Мы, в свою очередь, будем и впредь оказывать всестороннюю поддержку Российскому исламскому институту, - в итоге сказал Рустам Минниханов.

Напомним, данный институт стал первым высшим учебным мусульманским учреждением в России.

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