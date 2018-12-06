2018-12-06T17:52:03+03:00
Общество

В Набережных Челнах продают африканского страуса за 65 тысяч рублей

Продавец обещает, что весной птица начнет нести яйца
Алина ГАБДУЛИНА
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Птицам по 3 годаПтицам по 3 годаФото: Алексей ФОКИН
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На одном из сайтов объявлений появилась информация о продаже черных африканских страусов. Некто Артур из Набережных Челнов предлагает купить птиц за 65 тысяч рублей за штуку.

Хозяин страусов отмечает, что страусам 3 года и обещает, что весной они обязательно начнут нести яица.

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

На фотографиях, которые Артур прикрепил к своему объявлению, четыре птицы стоят на снегу в загоне и, судя по всему, чувствуют себя вплоне комфортно.

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