В Набережных Челнах продают африканского страуса за 65 тысяч рублей
Продавец обещает, что весной птица начнет нести яйца
Птицам по 3 годаФото: Алексей ФОКИН
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На одном из сайтов объявлений появилась информация о продаже черных африканских страусов. Некто Артур из Набережных Челнов предлагает купить птиц за 65 тысяч рублей за штуку.
Хозяин страусов отмечает, что страусам 3 года и обещает, что весной они обязательно начнут нести яица.
Фото: avito.ru
На фотографиях, которые Артур прикрепил к своему объявлению, четыре птицы стоят на снегу в загоне и, судя по всему, чувствуют себя вплоне комфортно.
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