В Татарстане прокуратура пресекла загрязнение реки Сеинка

СЕГОДНЯ 14:27 2018-12-06T14:27:54+03:00

Наложено штрафов почти на полмиллиона рублей, идет ремонт очистных сооружений

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Сотрудниками Татарской природоохранной прокуратуры и Минэкологии республики был выявлен сброс неочищенных сточных вод в реку Сеинка в селе Пановка Пестречинского района.

Были зафиксировано многократное превышение предельно допустимых концентраций, в том числе по аммонию, фосфатам, нитритам и фенолу.

В результате по постановлению надзорного органа эксплуатирующая очистные сооружения организация «Жилбыт» и ее руководитель привлечены к ответственности по целому ряду административных статей.

- Виновные юрлицо и его руководитель подвергнуты штрафам на общую сумму 487 тысяч рублей. Одновременно с этим прокуратура обратилась в суд с иском. Требования которого были удовлетворены. Сейчас сброс неочищенных стоков прекращен, ведутся работы по ремонту очистных сооружений, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

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