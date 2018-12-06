2018-12-06T14:27:54+03:00
Общество

В Татарстане прокуратура пресекла загрязнение реки Сеинка

Наложено штрафов почти на полмиллиона рублей, идет ремонт очистных сооружений
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: eco.tatarstan.ruФото: eco.tatarstan.ru
Изменить размер текста:

Сотрудниками Татарской природоохранной прокуратуры и Минэкологии республики был выявлен сброс неочищенных сточных вод в реку Сеинка в селе Пановка Пестречинского района.

Были зафиксировано многократное превышение предельно допустимых концентраций, в том числе по аммонию, фосфатам, нитритам и фенолу.

В результате по постановлению надзорного органа эксплуатирующая очистные сооружения организация «Жилбыт» и ее руководитель привлечены к ответственности по целому ряду административных статей.

- Виновные юрлицо и его руководитель подвергнуты штрафам на общую сумму 487 тысяч рублей. Одновременно с этим прокуратура обратилась в суд с иском. Требования которого были удовлетворены. Сейчас сброс неочищенных стоков прекращен, ведутся работы по ремонту очистных сооружений, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ДК Машиностроителей в Казани превратят в современный молодежный центр
Министр цифрового развития и связи России не смог приехать на встречу с президентом Татарстана
7 декабря Казанский цирк снова оставят без света
Водителю из Чувашии, который специально сбил девочку и сломал ей позвоночник, грозит 10 лет лишения свободы
В Казани состоится отраслевой чемпионат DigitalSkills-2018
Бывший сотрудник кадровой службы "Рубина" стал лучшим молодым футболистом России
В Марий Эл во время обгона столкнулись две легковушки
У ТОСЭР «Набережные Челны» появятся два новых резидента
Семьей года-2018 в Чувашии стала чета педагогов из Новочебоксарска
В Марий Эл иномарка ночью вылетела в кювет и врезалась в дерево
В Чебоксарах по решению суда временно закрыт бассейн, где утонул ребенок
Казанский "Зенит" разгромил "Факел" в суперлиге, отомстив за поражение на Чемпионате мира
Исполком Набережных Челнов подарил камерному оркестру Игоря Лермана 2 миллиона рублей
В Татарстане росгвардейцам пришлось стрелять, чтобы успокоить буйных вандалов
В Татарстане власти будут отслеживать критику в интернете
Хищные птицы устраивают охоту на дичь в чебоксарских дворах
В Татарстане отремонтированы участки федеральной трассы М7 "Москва-Уфа"
В Чувашии в аварии двух легковушек пострадали четыре человека
В Казани молодая мама угнала машину и лоб в лоб столкнулась с троллейбусом
В Кировском районе Казани сутки не будет воды
В Чебоксарах 31 декабря состоится кайтсерф-парад Дедов Морозов
Татарский театр юного зрителя имени Кариева выбирает свой фирменный логотип