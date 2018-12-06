ДК Машиностроителей в Казани превратят в современный молодежный центр

6 Дек. 14:43 2018-12-06T14:43:07+03:00

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В связи с реконструкцией Адмиралтейской слободы многие объекты, принадлежащие Казанскому вертолетному заводу будут переданы муниципалитету города. В их числе и здание ДК Машиностроителей, построенное в 1949 году. В итоге оно может превратиться в крупнейший в Кировском районе Казани многофункциональный молодежный центр.

В планах открыть там новые современные кружки с посещаемостью до 1500 человек. Сейчас в восьми коллективах художественной самодеятельности на базе данного ДК занимаются жители района в возрасте от 5 до 80 лет, работают спортивные секции по мини-футболу, волейболу, баскетболу, единоборствам для детей и подростков, открыт тренажерный и хореографический залы.

Кружки и секции работают для всех желающих бесплатно. Есть актовый зал на 240 мест, в котором проводят концерты, фестивали, творческие вечера и новогодние елки для детей. В год здесь проходит около 150 мероприятий.