Житель Чебоксар, насмерть забивший отца металлическим табуретом, приговорен к 9 годам колонии

СЕГОДНЯ 15:04 2018-12-06T15:04:11+03:00

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39-летнего жителя Чебоксар признали виновным в гибели его отца.

16 ноября прошлого года пьяный мужчина в квартире у родителя затеял с ним ссору. Последняя быстро переросла в избиение.

Сын нанес 68-летнему отцу не менее 45 ударов руками и ногами, а после приложил металлическим табуретом и ковшом, в том числе и по голове. У пенсионера оказались переломаны кости лица и ребра. От полученных травм он довольно быстро скончался.

- За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, мужчина приговорен судом к 9 годам колонии строгого режима, - сообщают в следственном комитете Чувашии. – Данное решение суда пока в законную силу не вступило.

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