2018-12-06T20:05:28+03:00
Общество

В Чебоксарах пройдет конкурс фигур "Снеговик - 2019"

Мероприятие состоится 8 декабря в парке имени Андрияна Николаева
Алина ГАБДУЛИНА
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Поучаствовать в нем можно будет как одному человеку, так и заранее собранной командеПоучаствовать в нем можно будет как одному человеку, так и заранее собранной командеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В эту субботу, 8 декабря, в Чебоксарах пройдет конкурс фигур "Снеговик - 2019". Поучаствовать в нем можно будет как одному человеку, так и заранее собранной команде.

Организаторы мероприятия отмечают, что особо приветствоваться будут оригинальность выполнения, техническое мастерство и соблюдение тематики.

Лучшие снежные фигуры выберут 9 декабря, когда в город приедет всероссийский Дед Мороз. При этом всех участников конкурса будут ждать сертификаты на бесплатное посещение мастер-классов в Доме Снеговика и в Мастерской чудес.

"Снеговик - 2019" пройдет в парке имени Андрияна Николаева с 11.00 до 15.00. Для участия в конкурсе необходимо успеть подать заявку до 7 декабря по адресу: улица Николаева, 6А.

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