В Чебоксарах пройдет конкурс фигур "Снеговик - 2019"
В эту субботу, 8 декабря, в Чебоксарах пройдет конкурс фигур "Снеговик - 2019". Поучаствовать в нем можно будет как одному человеку, так и заранее собранной команде.
Организаторы мероприятия отмечают, что особо приветствоваться будут оригинальность выполнения, техническое мастерство и соблюдение тематики.
Лучшие снежные фигуры выберут 9 декабря, когда в город приедет всероссийский Дед Мороз. При этом всех участников конкурса будут ждать сертификаты на бесплатное посещение мастер-классов в Доме Снеговика и в Мастерской чудес.
"Снеговик - 2019" пройдет в парке имени Андрияна Николаева с 11.00 до 15.00. Для участия в конкурсе необходимо успеть подать заявку до 7 декабря по адресу: улица Николаева, 6А.
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