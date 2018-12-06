2018-12-06T18:11:23+03:00
Происшествия

В Нижнекамске с большегруза едва не упали многотонные сваи

По предварительным данным, никто не пострадал
Лика ИСАЕВА
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Три железобетонные сваи сползли с лафета большегрузаТри железобетонные сваи сползли с лафета большегрузаФото: соцсети
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ЧП произошло сегодня, 6 декабря, на автодороге в сторону промзоны Нижнекамска. Там с лафета большегруза едва не упали три многотонные сваи.

О том, что недостаточно хорошо закрепленные железобетонные стержни начали сползать, водителю автомобиля подсказали проезжающие мимо автомобилисты, да он и сам начал ощущать по движению автомобиля, что произошло внештатная ситуация.

Фура остановилась на обочине, выставив знак аварийной остановки. Для поправки места расположения груза потребовался автокран.

По предварительным данным, во время ЧП никто не пострадал.

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